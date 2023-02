Paris Hilton ricorda quando venne adescata da un insegnante a 15 anni

Nel corso di un'intervista, Paris Hilton ha raccontato alcuni degli eventi più sconvolgenti della sua vita dato che compariranno all'interno del suo nuovo libro di memorie intitolato Paris: the Memoir. L'evento più scioccante è certamente l'aggressione subita quando aveva solamente 15 anni e già rivelata nel corso del documentario This Is Paris.

Questa settimana, intervistata da Glamour UK, Paris ha rivelato che un anno prima di essere mandata nel collegio della Provo Canyon School, aveva subito due diversi episodi di abuso, entrambi all'età di 15 anni.

In primo luogo, Paris ha ricordato di essere stata adescata da un insegnante: "Ero una ragazza così giovane e sono stata manipolata dal mio insegnante", ha raccontato. "Si è approfittato di una ragazzina e anche questo è stato qualcosa che ho rimosso, non me ne sono ricordata fino ad anni dopo".

"Mi chiamava sempre al telefono, flirtava con me e cercava di farmi credere che ero una donna matura", ha raccontato. Paris ha poi ricordato una notte in particolare in cui l'insegnante l'ha attirata nella sua auto fuori casa e l'ha baciata. Tuttavia, dopo che i genitori di lei si sono avvicinati al vialetto, lui ha iniziato a "dare di matto".

"Ci siamo solo baciati, ma se i miei genitori non fossero arrivati, immaginate cosa avrebbe fatto?", ha detto. "Abbiamo letteralmente attraversato Bel Air a 100 miglia all'ora. Andavamo veloci e in qualche modo siamo riusciti a sfuggirgli passando col semaforo rosso".

Rivelando di aver provato "tanta vergogna" per l'intera vicenda, Paris ha sottolineato di non aver mai parlato di questa esperienza con nessuno. "Ancora oggi non ne parlo con la mia famiglia. Non l'ho mai detto a nessuno", ha detto.

Il secondo episodio è accaduto proprio alla Provo Canyon School, dove Paris Hilton è stata vittima di abusi sessuali insieme ad altre compagne di corso.

