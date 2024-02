Parish: Giancarlo Esposito ha un passato violento nel trailer della nuova serie tv

Mentre è tutto pronto per l'arrivo su AMC di The Walking Dead: The Ones Who Live, il network ha anche diffuso in streaming il nuovo trailer di Parish, serie crime che vede protagonista assoluto Giancarlo Esposito, qui nel ruolo principale della storia dopo gli anni trascorsi nei panni del villain in serie come Breaking Bad e Better Call Saul.

Parish è incentrato su Gracian "Gray" Parish (Esposito), un padre di famiglia che apparentemente ha cambiato vita diventando un padre e un marito amorevole con un'azienda di auto di lusso che sta dando i suoi primi frutti. Il violento omicidio del figlio e il crollo della sua azienda, tuttavia, dimostrano che non è riuscito a sfuggire completamente al suo passato. Questa volta, però, le sue ragioni per tornare al crimine sono diverse: nel trailer, infatti, l'attore dichiara che farebbe qualsiasi cosa per la sua famiglia.

Questo significa mettere a frutto le sue particolari abilità di autista per la fuga e sporcarsi le mani ancora una volta per conto di alcuni loschi figuri, anche se sua moglie e sua figlia sono profondamente preoccupate da tutto questo. Prima di perdere il controllo della situazione, Gray ha un piano per vendicarsi delle persone che hanno indirizzato la sua vita nella direzione sbagliata e per far uscire se stesso e la sua famiglia da questa spirale di violenza.

L'ultima avventura di Esposito su AMC lascia il New Mexico per New Orleans, dove è stato girato Parish. Il trailer mostra un po' di quell'ambientazione soul, anche se con un tocco oscuro fatto di traffico di esseri umani e altre attività criminali. Ad affiancare Esposito in questo mondo c'è un cast ricco di talenti, tra cui Zackary Momoh, Paula Malcomson, Skeet Ulrich, Bonnie Mbuli, Ivan Mbakop di Red Notice, Arica Himmel e Dax Rey. Inoltre, il vincitore dell'Emmy Bradley Whitford sarà presente nella serie insieme alla guest star e candidata al SAG Award Amanda Brugel.

Basata sulla serie britannica The Driver, Parish è stata ideata dal co-creatore della serie originale Danny Brocklehurst, con Eduardo Javier Canto e Ryan Maldonado come showrunner. Si tratta di uno dei progetti più attesi su AMC. Esposito farà il suo grande ritorno su AMC il 31 marzo prossimo, subito dopo il finale di stagione dello spin-off The Walking Dead: The Ones Who Live. I nuovi episodi andranno in onda ogni domenica.