Parla l'ex di Gianmaria Antinolfi: 'Con Belen è già finita? Non è un ragazzo fedele'

Mariela Ballesteros, imprenditrice argentina di 35 anni è intervenuta sulle pagine di chi per parlare del suo ex Gianmaria Antinolfi, finito alla ribalta nelle ultime settimane per la sua relazione con Belen Rodruguez.

I due hanno avuto una storia durata ben 4 anni ma, non è finita proprio bene. La donna è mamma di un bambino che guarda caso si chiama Santiago proprio come quello che la bella showgirl ha avuto da Stefano De Martino. Di recente è stata paparazzata proprio in compagnia del suo ex ma, non c'è nessun ritorno di fiamma in vista: "Abbiamo amici in comune che con il tempo sono rimasti tali. Giovanni Maria, quella sera in cui ci avete fotografato, era fuori dal locale del mio ragazzo ovvero Andrea Celin. Abbiamo chiacchierato, nessun ritorno di fiamma, ci mancherebbe, e ho notato la sua sofferenza per la fine della storia con Belen. Una semplice chiacchiera, mi ha chiesto come mai non fossi andata al suo compleanno che ha festeggiato a Capri e, al termine, ognuno per la sua strada".

Per Antinolfi, Mariela ha sofferto veramente molto e ha rivelato che spesso mente sul proprio impeigo:"Lui si presenta come imprenditore del gruppo del lusso Kering. In realtà non è né imprenditore, né milionario. É un impiegato di questo colosso. Precisamente lavora per il marchio France Croco. Nulla di male, per carità, ma ne ho lette di ogni in questo periodo. La verità è questa".



Ha rivelato poi che l'uomo non è solito essere fedele e che sono molto frequenti i suoi tradimenti: "Alla luce di tutto quello che ho visto e letto, posso dirle una cosa? Non è cambiato di una virgola dalla persona che ho conosciuto. Diciamo che anche con me ha sbagliato. Nei sentimenti non è stabile. Sono sicura di non conoscere tutta la verità sulla nostra storia, ma oggi, onestamente, poco mi importa".

La relazione tra Belen e Atinolfi sarebbe già giunta al capolinea. Dunque un'altra storia fallimentare dopo il triste addio a Stefano De Martino.