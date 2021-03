Arisa, parla il fidanzato dopo la fine della loro storia: 'Sono deluso e mortificato'

Proprio alcuni giorni fa Arisa aveva rivelato sui social quanto il suo compagno avesse migliorato la sua autostima e ora, come un fulmine a ciel sereno è giunta la notizia della fine della loro relazione.

La notizia è stata data proprio da Andrea Di Carlo attraverso le pagine di Oggi che ha ammesso di essere rimasto molto deluso dalla cantante: "Tra me e Arisa è finita. Sono deluso e mortificato. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato".

Sembra che i problemi siano iniziati dopo un'intervista di Arisa a Domenica In: "Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma. Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, ero deluso e arrabbiato. Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non abbia del tutto dimenticato il suo ex fidanzato".

Il manager è aggiunto di aver ripreso addirittura l'anello dalla cantante: "É rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n’è andata, con la scusa dei suoi cani, anche se a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura. Per me è finita, non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello".

Alcuni mesi fa la relazione era stata resa nota con un post di Arisa sui social e ora questa favola si è già conclusa.