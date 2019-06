Parla la regista di Bojack Horseman: 'L'episodio 5x06 è come un haiku'

Bojack Horseman viaggia con le vele gonfie di un costante apprezzamento che ben poche serie possono vantare, traguardo ancor più ragguardevole se si pensa che la serie che segue le vicende del cavallo antropomorfo in preda alla depressione era qualcosa che correva il grosso rischio di incappare nell'incomprensione del pubblico.

Non sarebbe stato difficile, durante le prime stagioni, equivocare ed approcciarsi a Bojack Horseman come ad una serie che seguisse la falsariga di Simpsons, Futurama, Griffin e così via: qualcosa di ironico, grottesco, pungente ma dallo stile marcatamente comico che Bojack, salvo qualche concessione, fugge con decisione.

Un'identità, quella di Bojack, che va via via accentuandosi lungo le cinque stagioni finora andate in onda, in un continuo crescendo di intensità e drammaticità che trova uno degli sbocchi più interessanti nell'episodio 5x06, intitolato Free Churros, durante il quale vediamo il nostro protagonista recitare un monologo decisamente sui generis durante il funerale della madre. L'episodio è qualcosa di unico per il mondo dell'animazione: si tratta, di fatti, di una sorta di spettacolo di stand-up comedy, con Bojack che occupa la scena per l'intera durata della puntata, inquadrato continuamente proprio come fosse un comico durante il suo show.

A raccontare le peculiarità dell'episodio dal punto di vista tecnico è stata proprio la regista di Bojack Horseman, Amy Winfrey: "Questo è un episodio in cui la voce e la scrittura sono ciò che risplende, così non mi sono voluta intromettere in tutto ciò. Volevo fare scelte semplici, sofisticate. Diciamo che è stato come scrivere un haiku. Volevo solo essere complementare a tutto il resto, e far sì che tutto funzionasse" ha dichiarato Winfrey.

