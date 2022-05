Parlarne tra amici, Joe Alwyn e Alison Oliver parlano della dinamica tra i loro personaggi

Il nuovo adattamento del romanzo di Sally Rooney, Parlarne tra amici, è arrivato su Hulu a partire da ieri. Uno degli attori protagonisti, Joe Alwyn, ha recentemente raccontato in un'intervista cosa pensa della dinamica tra il suo personaggio, Nick Conway, e Frances.

Nella serie Conway è un 31enne sposato che sta provando a salvare il suo matrimonio dopo aver tradito la moglie. Tuttavia l'uomo si innamora di una stundetessa 21enne di nome Frances, con cui inizia una storia. Una situazione che crea una dinamica complessa. Alwyn e l'interprete di Frances, Alison Oliver.

"Non credo che sia così chiaro chi ha il potere fondamentalmente tra loro due" ha detto Alwyn ai microfoni di TheWrap. "In effetti, spesso, dal punto di vista [di Nick], Frances potrebbe sentire di avere più potere di lui. Quindi credo che la questione dell'età sia interessante. È lì, ma non sembra che sia una cosa a cui è stata prestata molta attenzione come parte della storia. Per me almeno, questo è ciò che ho sentito."

"Cambia e si trasforma, e credo che questa relazione sia così piena di up e down" ha seguito la collega di Alwyn, Oliver. "Loro possono sentirsi in periodi diversi, sai, 'Lui ha tutto il potere e ora mi sento come se avessi il potere' - tipo è la cosa che viene fuori molto, ma credo che non volevamo mai che sembrasse che lui la stesse sfruttando e manipolando."

Secondo l'attrice entrambi i personaggi vengono da un posto di "vulnerabilità". Infatti secondo lei Nick si sta riprendendo, mentre Frances sente di vivere nell'ombra di Bobbi. Dunque quando si incontrano il caos che nasce viene da un desiderio di validazione che entrambi sentono.

Voi cosa ne pensate delle parole degli attori? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto ecco il trailer di Parlarne tra amici.