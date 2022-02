Parlarne tra amici, il trailer della miniserie tratta dal romanzo di Sally Rooney

Hulu ha pubblicato il primo teaser trailer di Parlarne tra amici, la nuova miniserie tratta dall'omonimo romanzo scritto da Sally Rooney. L'obiettivo del network è quello di replicare il grande successo di Normal People, tratta anch'essa da un'opera di Rooney. Il video mostra alcune delle sequenze più interessanti.

Parlarne tra amici racconta la storia di due studentesse del college di Dublino, Frances e Bobbi, interpretate da Alison Oliver e Sasha Lane, che iniziano una strana amicizia con una coppia sposata, composta da Melissa (Jemima Kirke) e Nick (Joe Alwyn).



Frances e Bobbi sono amiche ed ex amanti, affascinate da Melissa e Nick, tanto che quest'ultimo inizia una relazione segreta con Frances. La relazione metterà in discussione il legame tra Frances e Bobbi e loro stesse.

La serie è diretta dal regista di Normal People, Lenny Abrahamson, insieme a Leanne Welham. Lo script è firmato da Alice Birch, Mark O'Halloran, Meadhbh McHugh e Susan Soon He Stanton.

Tra gli altri progetti in divenire di Hulu anche la serie The Dropout, di cui è stato distribuito il trailer con Amanda Seyfried, star di Mank e Mamma Mia! protagonista della serie tv.

Hulu ha ottenuto un exploit clamoroso grazie a Normal People, serie tratta dall'operato letterario di Sally Rooney.

Sul nostro sito trovate la recensione di Normal People, considerato un adattamento perfetto del romanzo della scrittrice intitolato Persone normali.