Parlarne tra amici: ecco il nuovo trailer della serie tratta dal romanzo di Sally Rooney!

Il nuovo trailer della miniserie di Hulu Parlarne tra amici è finalmente arrivato. Lo show è un adattamento di un romanzo di Sally Rooney, che dopo il successo di Normal People sta vivendo un periodo d'oro.

La serie vedrà come protagonisti gli attori Alison Oliver e Joe Alwyn, nei panni di Frances e Nick. Al centro ci sarà l'esperienza di lei, una studentessa universitaria 21enne che si ritrova ad affrontare una serie di relazioni che la mettono di fronte alle sue vulnerabilità per la prima volta. La giovane dubita di se stessa, finché non incontra Nick e se ne innamora. Tra i due inizia così una storia d'amore, nonostante lui sia sposato.

A completare il cast al fianco di Oliver e Alwyn ci saranno anche Sasha Lane nei panni di Bobbi Connolly e Jemima Kirke nei panni di Melissa Conway, che avranno a loro volta una relazione amorosa nello show. Il trailer, che ci presenta i personaggi, è impreziosito dalla nuova canzone scritta da Phoebe Bridgers per la serie, intitolata Sidelines.

Ora tutti attendono con impazienza l'arrivo del secondo adattamento realizzato da Rooney con Hulu. E mancherebbe ormai pochissimo, perché i 12 episodi di Parlarne tra amici usciranno negli USA su Hulu il 15 Maggio. Non vi resta che guardare il trailer.