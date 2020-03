Parliamo della scena post credit della premiere di Westworld 3

A un anno e mezzo di distanza dal finale della seconda stagione, Westworld di Jonathan Nolan e Lisa Joy è finalmente tornato sul piccolo schermo per continuare la storia della battaglia tra umani e host nella premiere della terza stagione, "Parce Domine", che ha visto anche la presenza di un'interessante scena post-credit.

L'episodio diretto dallo stesso Jonathan Nolan ha visto il ritorno di Dolores (Evan Rachel Wood) e di Bernard (Jeffrey Wright) e l'arrivo della new entry Caleb Nichols (Aaron Paul), ma a mancare per l'intero episodio è stata la presenza di Meave (Thandie Newton), creduta morta ma passabili di riavvio nel finale della seconda stagione.



Ebbene, ci auguriamo per voi che non abbiate tolto l'episodio prima della fine dei titoli di coda, dato che nella scena post credit vediamo proprio Meave risvegliarsi in una stanza buia e fredda per poi aprire l'unica finestra presente e affacciarsi su di una cittadina medievale italiana occupata dai Nazisti. Ci troviamo in uno dei sei Parchi della Delos, magari Reichworld o Naziworld? Dovrete aspettare il secondo episodio per scoprirlo.



Westworld 3x02, "The Winter Line", andrà in onda il prossimo 22 marzo su HBO e in contemporanea in v.o. con sottotitoli in Italiano su Sky Atlantic. Vi lasciamo alla recensione dei primi quattro episodi di Westworld 3.