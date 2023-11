La parola 'mutante' fu quasi tagliata da Ms. Marvel per colpa di... Iman Vellani!

Ora che The Marvels è finalmente arrivato nelle sale e soprattutto alla luce di quella scena post-credit, Iman Vellani è tornata a parlare di una parola specifica che è stata introdotta per la prima volta nel corso della serie Ms. Marvel, che la vedeva protagonista: parliamo della parola "mutante". Sapevate che è stata quasi omessa per colpa sua?

Il finale della Stagione 1 di Ms. Marvel ha sconvolto tutti rivelando che Kamala è una mutante, condizione con cui era stato originariamente concepito il personaggio quando ha debuttato nei fumetti nove anni fa. In un'intervista esclusiva con il podcast Phase Zero di ComicBook.com, Vellani ha ricordato quando girò sul set questa sorprendente rivelazione e rivelando che il solo sentire la parola "mutazione" nella scena è stato sufficiente a farla uscire dal personaggio.

"La parte più difficile è stata quella delle riprese", ha spiegato Vellani.

"Prima di tutto, non riuscivo a stare nel personaggio dopo averlo saputo. Ogni volta che Matt Lintz diceva 'mutazione' - che mi fa ancora venire le vertigini ogni volta che pronuncio questa parola - io crollavo. Hanno persino fatto il suo servizio per primo, in modo che potessi sentirlo un numero sufficiente di volte, così che quando la macchina da presa si girava verso di me, ero normale. Non ha funzionato. Al primo ciak ero di nuovo io. È stato così bello!".

Vellani ha proseguito: "Ed è stata una delle ultime cose che abbiamo girato, ed era una notte ad Atlanta. C'erano delle vibrazioni, capisci? È stato molto bello. Ma ancora una volta, non sapevamo se sarebbe stato inserito nel montaggio. Credo che sia stata la cosa più fastidiosa, filmare, perché era così bello, mi stavo divertendo così tanto e volevo che la gente vedesse la mia eccitazione. E che onore, sapete, usare quella parola con la M per la prima volta nel MCU. Quindi sono molto contenta che sia stata inserita".

Al momento, non è stato confermato che Ms. Marvel avrà una seconda stagione su Disney+, ma Vellani ha fatto intendere che una nuova serie di episodi avrebbe un grande potenziale, soprattutto se seguisse il viaggio di Kamala in The Marvels. Proprio Vellani ha ammesso di star facendo pressione a Kevin Feige per Ms. Marvel 2.

"Sarebbe divertente vedere Kamala dopo 'The Marvels', dopo aver combattuto al fianco del suo idolo", ha detto Vellani in un'intervista. "È simile a quello che ha passato Spider-Man dopo aver combattuto con gli Avengers in 'Civil War' ed essere quindi tornato ad essere l'amichevole Spider-Man di quartiere".