Quante parole dice Undici nella prima stagione di Stranger Things?

Strane cose stanno per succedere di nuovo su Netflix. La quarta stagione di una delle serie più amate degli ultimi anni, Stranger Things, è in lavorazione da tempo, e i fan non vedono l'ora di tornare nuovamente a Hawkins, Indiana. Oggi, tuttavia, vogliamo parlarvi di una bizzarra curiosità che ha fatto discutere molto gli appassionati su internet.

Se, infatti, per il momento non abbiamo a disposizione ulteriori notizie riguardo allo status dei lavori del quarto arco narrativo della serie ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer, a eccezione di un dubbio leak che svelerebbe la data d'uscita di Stranger Things 4, la community degli amanti dello show ha scoperto un incredibile dettaglio che riguarda il personaggio di Undici.

Quante parole dice Undici durante la prima stagione di Stranger Things?

Un utente su Reddit, tale ValdemarSt, nel riguardare il primo ciclo di episodi della serie si è impegnato in un bizzarro compito: contare quante parole pronunciasse il personaggio interpretato da Millie Bobby Brown durante le puntate della stagione 1. Potrà sorprendervi, ma il totale (in 8 ore circa di trasmissione) è di… 246 parole. Un numero non particolarmente elevato. Inoltre, lo stesso utente ci ha anche fornito un ulteriore dato, ovvero che l'episodio nel quale Undi è più "chiacchierona" è il settimo, dal titolo Capitolo sette: La vasca da bagno, nel quale la sentiamo pronunciare "ben" 70 parole, delle quali 11 sono la ripetizione della parola inglese "gone" (tradotta, nella versione italiana, con "no", oppure "è morta/morta"), una volta trovato il corpo di Barb (Shannon Purser) esanime nel Sottosopra.

Un ruolo difficile

Nonostante le poche parole dette, Millie Bobby Brown ha sempre affermato come ottenere la parte di Undici sia stato molto duro per lei:

"dovevi impressionare i produttori. È stata la cosa più difficile del mondo. Sono entrata (nella stanza per le audizioni, ndr) e mi è stato chiesto di provare a relazionarmi a ET. È stato interessante, ma anche molto divertente".

Mentre abbiamo visto insieme fino a quale stagione potrebbe arrivare Stranger Things in futuro, ora è il momento dei commenti: sapevate quante parole ha detto Undici nella prima stagione di Stranger Things? Fatecelo sapere come sempre, e noi vi leggeremo e risponderemo con molto piacere!