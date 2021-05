Partita del Cuore, Enrico Ruggeri riaccende la polemica: 'Funziona così'

Aurora dei The Jackal ha scatenato un vero e proprio putiferio sulla Partita del Cuore, muovendo pesanti accuse di sessismo agli organizzatori, che a suo dire l'avrebbero invitata ad allontanarsi dal tavolo dei calciatori in quanto donna.

Ora sulla questione è ritornato anche Enrico Ruggeri con un post sui social, sottolineando come da sempre nel mondo del calcio, la squadra sieda ad un tavolo differente da quello di tutti gli altri membri dell'organizzazione sportiva, riaccendendo naturalmente la polemica. Il cantante ha infatti scritto: "Pranzo pre-partita del Sona Calcio. I giocatori sono in un tavolo a parte. Funziona così in tutto il mondo".

Moltissime sono state le repliche a questo post, un utente ha scritto: "Poi gentilmente mi spieghi se in tutto il mondo funziona anche che alle calciatrici convocate, dopo averle allontanate da un tavolo perchè donne, venga detto "eh il completino te lo metti in tribuna, da quando in qua le donne giocano a calcio". Attendo". Un altro utente ha poi aggiunto: "Enrico, dunque perché avete cacciato una giocatrice dal tavolo riservato a chi era stato convocato per giocare? Sessismo, funziona così in tutto il mondo".

Intanto però, un polverone ha travolto Pecchini, il dimissionario direttore della Nazionale Cantanti ha smentito le parole di Aurora Leone, sottolineando come a suo avviso, sia stato costruito un caso sul nulla e ha per tale ragione, deciso di querelare il membro dei The Jackal.