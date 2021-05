Partita del Cuore, Gianluca Pecchini contro Aurora dei The Jackal: 'Solo fango su di me'

Lo scandalo suscitato delle parole rivolte ad Aurora dei The Jackal nel corso della cena della Partita del Cuore non accenna ad esaurirsi, e nelle ultime ore ha deciso di parlare proprio Gianluca Pecchini, l'uomo accusato di sessismo.

In un’intervista rilasciata ad AdnKronos, l'ex direttore generale della Nazionale Cantanti ha detto: "Ciro, Aurora ed io abbiamo interagito per pochi minuti prima della cena. Mi sono preso la responsabilità per il bene dell'evento e della raccolta fondi ma oggi, a freddo e a seguito dei numerosi attacchi e insulti ricevuti ci tengo a chiarire categoricamente che io non ho mai detto ad Aurora e a Ciro niente di sessista. Si è scatenata su di me, sulla mia famiglia e sul nome dell’Associazione Italiana Cantanti una gogna mediatica. Chiedo a Ciro e ad Aurora dei The Jackal di essere sinceri e di chiarire che, nel nostro rapidissimo dialogo, prima della cena, io non ho mai pronunciato assolutamente nulla di sessista".

Nessun "sei donna, non puoi sedere qui" dunque secondo Pecchini che ha poi aggiunto: "Io e i The Jackal non giochiamo ad armi pari io non ho neanche Facebook. Loro usano una macchina mediatica contro cui io non posso competere. Vorrei che loro fossero sinceri e che dicessero come sono realmente andate le cose, questo caos mediatico rischia di rovinare la mia immagine, la mia reputazione e la mia famiglia visto che ho anche tre figlie. Stanno gettando solo fango su di me. Ieri mattina per senso di responsabilità mi sono beccato tutti gli insulti e ho dato le dimissioni perché sennò rischiava di saltare la manifestazione. Ma ora è il momento di fare chiarezza. Non so perché Aurora abbia raccontato questa storia, l'ho vista un po' stizzita quando le ho detto che quello era il tavolo della Nazionale Cantanti ma non mi sarei mai immaginato un caos del genere. Loro continuano a dire che io ho detto frasi sessiste e a infangare il mio nome nonostante io li abbia visti forse per 46 secondi".

Proprio a seguito di quanto accaduto, Eros Ramazzotti ha scelto di non partecipare alla Partita del Cuore.