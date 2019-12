Partono forte I Medici 3: la fiction Rai vince la serata degli ascolti

Su Rai Uno è tornata con la terza stagione la fiction anglo-italiana I Medici, che propone altre interessanti trame con in mezzo la figura di Lorenzo il Magnifico. Lo show ha esordito con oltre 4,4 milioni di spettatori, un risultato più basso dei 7 milioni che si registrarono con la prima stagione ma un debutto migliore rispetto alla seconda.

I Medici - Nel nome della famiglia ha fatto registrare 4.404.000 spettatori, con un 19% di share, superando il programma di Barbara D'Urso su Canale 5, fermo a 2.288.000 spettatori e anche il film Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare.

I Medici descrive nel dettaglio l'ascesa della famiglia Medici a capo di Firenze durante il periodo del Rinascimento, traendo ispirazione da fatti realmente accaduti.

Nel cast troviamo Richard Madden, Dustin Hoffman, Stuart Martin e Guido Caprino.



La sigla dei titoli di testa de I Medici è cantata da Skin, e lo show è stato apprezzato dalla critica anche per le scenografie e i costumi.

Creata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer, I Medici è stata trasmessa per la prima volta nel 2016 su Rai Uno.

Il titolo della terza stagione è I Medici - Nel nome della famiglia. Stasera la serie prosegue la sua programmazione con una nuova puntata, in concorrenza con Wonder Woman. Nel cast de I Medici anche Toby Regbo. A metà novembre era stata ufficializzata la première della serie.