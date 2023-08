Paso Adelante, 5 motivi per cui è invecchiata male

Quando si parla di Paso Adelante non si può far altro che pensare ai pomeriggi passati su Italia 1, guardando quella che, all'epoca, era la serie tv di punta del dopo pranzo, tra lezioni di canto, danza, tradimenti e look molto opinabili. Ma perchè, ad anni di distanza, è invecchiata così male?

Nonostante originariamente la serie avesse un obiettivo quasi pedagogico, la soap opera di Antenna 3, ai giorni nostri non verrebbe nemmeno mandata in onda. L'arrivo di Paso Adelante su Netflix ha avviato un effetto nostalgia che negli ultimi tempi ha colpito tantissime serie tv e film, mettendo in mostra quanto, oggettivamente, prodotti di questo tipo nel 2023 non potrebbero mai essere trasmessi. Non per i temi che tratta ma per il modo superficiale e poco approfondito con cui affronta tematiche sensibili che, tecnicamente, dovrebbero essere d'insegnamento per le nuove generazioni.

Gli adolescenti dell'epoca, grazie alla poca diffusione dei primissimi social network, utilizzavano la tv come mezzo per "capire" il mondo che li circondava e Paso Adelante, sicuramente, non era il miglior esempio. Ma perchè la serie oggi non potrebbe andare in onda? Vi sveliamo i 5 motivi per cui un prodotto di questo tipo difficilmente potrebbe essere riproposto.

1. Troppo stereotipato

Ogni personaggio rappresenta un tipo di stereotipo ben preciso: Lola è la brava ragazza tutta casa e chiesa, eccessivamente ingenua; Rober è il bullo con il passato complicato; Pedro è il "povero" in cerca di rivalsa; Silvia la viziata e raccomandata. Insomma, ogni protagonista inquadra un tipo di stereotipo che non verrebbe visto di buon occhio nel modo in cui, al giorno d'oggi, si tenta di rendere le storie il più reali e sincere possibili.

2. Le coreografie scadenti

Quando si è piccoli, tutto sembra incredibile. Il livello dei prodotti ibridi che mischiano musica a recitazione si è sicuramente alzato negli ultimi anni. Anche serie "più piccole" (come High School Musical ad esempio) hanno una cura e un'inventiva nelle coreografie di tutt'altro livello. Mentre si guarda Paso Adelante sembra di vedere un mix non molto ben riuscito di Fame e le lezioni di aerobica di Jane Fonda.

3. Un rapporto alunni - insegnanti non particolarmente sano

All'epoca della messa in onda in pochi si fecero domande su una delle cose più problematiche messe in scena nella serie: le relazioni tra insegnanti e alunni. Negli episodi vediamo Ingrid intrecciare una relazione con l'insegnante di musica di Juan e, più avanti, Pedro avere un flirt con Adela, l'insegnante di danza classica ex-ballerina caduta nel tunnel dell'alcolismo. In una serie del 2023 sarebbe quasi impossibile vedere una cosa del genere, soprattutto se si parla di rapporti tra personaggi che, molto spesso, rasentano il tossico.

4. Episodi infiniti

Ogni episodio di Paso Adelante durava un'eternità, perdendo tempo in sguardi, pianti e inquadrature lunghissime ed incredibilmente lente che levano quel poco ritmo che la storia aveva. La recitazione non proprio eccellente dei protagonisti non aiutava sicuramente. Su Netflix gli episodi sono arrivati nella loro versione integrale da 1 ora e mezza, mentre su Italia 1 venivano distribuiti in puntate da 40 minuti.

5. Il modo in cui tratta tematiche sensibili

Fin dai primi episodi Paso Adelante si preoccupa di trattare temi molto delicati che, ovviamente, meritano una attenzione particolare. Partendo dalle droghe, passando al revenge porn, fino ad arrivare al sesso, la serie, nonostante all'epoca sembrasse particolarmente innovativa nella sua decisione di trattare questi temi, a distanza di anni risulta fin troppo infantile e poco approfondita nel parlare di argomenti che avrebbero potuto dare degli importanti spunti di riflessione per gli adolescenti del tempo.

Lo scorso anno Paso Adelante è tornata con il revival UPA Next che ha raccolto diverso successo in Spagna. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!