Paso Adelante, che fine hanno fatto i protagonisti della serie tv spagnola?

Il ritorno di Paso Adelante su Netflix ha spinto nuovamente l'attenzione del pubblico sulla serie spagnola di inizio anni 2000. La maggior parte degli interpreti, sono stati delle vere e proprie "comete" dalla carriera breve e fulminea. Molti di loro hanno saputo muoversi in ambiti artistici diversi.

Dopo aver scoperto per quale motivo Paso Adelante è invecchiata male, una delle più grandi curiosità del pubblico è sicuramente quella di scoprire che fine hanno fatto i tanto amati studenti della Scuola di Arti Figurative di Carmen Arranz. La maggior parte di loro ha continuato la carriera in Spagna muovendosi tra mondo della tv, della musica e della danza. Uno degli interpreti della serie che ha avuto più successo è stato Miguel Angel Munoz, volto del presuntuoso Rober. Dopo aver raggiunto le vette delle classifiche con il brano Dirás que estoy loco, ha continuato a lavorare per il cinema e la tv, passando anche per talent show come Masterchef e Ballando con le Stelle.

Carriera diversa, invece, è toccata a Pablo Puyol, l'amatissimo Pedro. Dopo aver vestito i panni del personaggio per diversi anni, l'attore ha continuato a lavorare nel mondo del cinema e della tv. Nonostante ciò pare che il suo vero amore sia il musical teatrale al quale si sta dedicando da diversi anni. Molti fan della serie ricordano Silvia, interpretata da Monica Cruz, sorella della più celebre Penelope, per la sua bravura come ballerina. L'attrice ha proseguito la sua carriera proprio in questo settore, lanciando anche diversi brand insieme alla sorella. Inoltre, è stata la "stunt double" di Penelope sul set di Pirati dei Caraibi - La Vendetta di Salazar, poiché l'attrice era incinta di diversi mesi.

Ha deciso di dedicarsi alla carriera da cantante, invece, l'interprete di Lola, Beatriz Luengo che si è affermata principalmente come cantante di genere pop latino e rhythm and blues. Destino simile è stato quello di Silvia Marty, interprete di Ingrid, che ha diviso la sua carriera tra musica e televisione. In Italia è conosciuta non solo per la sua interpretazione di Ingrid ma anche per aver partecipato alla soap opera Una Vita. L'arrivo su Netflix di tutte le stagioni di Paso Adelante ha rimesso la serie al centro dell'attenzione. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!