Il passaggio da Claire Foy a Olivia Colman nel teaser trailer italiano di The Crown 3

È a sorpresa (come sempre) che Netflix ha pubblicato online il primo teaser trailer in italiano della terza e attesissima stagione di The Crown, momento di passaggio dalla giovane età alla completa maturità della Regina Elisabetta II, interpretata nei nuovi episodi dall'acclamata Olivia Colman (La Favorita).

L'intero teaser trailer è proprio costruito per mostrare il passaggio di testimone da Claire Foy alla Colman, regalando ai fan della serie il momento in cui The Crown conferma l'avvenuta crescita della protagonista, il passaggio del tempo, immaginandolo attraverso un servizio fotografico per un nuovo francobollo, celebrativo dell'evoluzione di Sua Altezza Reale. È qui che si sommano e accavallano i due profili della Foy e della Colman, mostrando i segni del tempo che hanno trasformato una "giovane donna" a "degna sovrana", anche se Elisabetta II si definisce ironicamente "vecchia megera".



La sinossi ufficiale di The Crown 3 recita così: "La nuova guardia si insedia a Downing Street, mentre Elisabetta II e la sua famiglia affrontano le sfide di un Regno Unito in costante cambiamento. Dalla Guerra Fredda fino alla corsa allo spazio, sullo sfondo l'esuberanza degli anni sessanta e la lunga ripresa degli anni settanta, la Famiglia Reale deve adattarsi a un nuovo mondo, più libero ma al contempo molto più turbolento".



The Crown 3 vede nel cast anche Tobias Menzies, Helena Bonham Carter, Josh O'Connor, Jason Watkins e Charles Dance, per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 17 novembre.