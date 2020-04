Quanto tempo è passato dall'apocalisse zombi in The Walking Dead? Ecco la timeline

Mentre i fan sono ancora delusi dalla sospensione di The Walking Dead 10, vi segnaliamo questa interessante notizia che ci fa scoprire la timeline completa della serie principale e di Fear The Walking Dead.

Si parte dalla prima stagione, che da il via all'apocalisse zombie. In appena sedici giorni, come abbiamo potuto vedere nello show spin-off, il governo americano decide di dare il via all'operazione Cobalt, bombardando le maggiori città statunitensi. Il risveglio di Rick, con cui è iniziato il franchise, è avvenuto nella cinquantanovesima giornata dopo la scoperta degli zombie, mentre l'arrivo dei sopravvissuti alla CDC è coinciso con lo scoppio della diga organizzato da Nick, entrambi dopo 64 giorni.

La seconda stagione dello show è durata solamente 20 giorni, mentre le vicende di Fear successive, a partire dalla morte di Madison riprendono dopo due anni dall'inizio dell'epidemia, poco dopo la nascita di Hershel, il figlio di Glenn e Maggie. La morte di Alpha e la decisione di Beta di diventare il leader dei Whisperer avevngono dopo oltre dieci anni, esattamente al giorno 3783 dallo scoppio dell'apocalisse zombie, in un mondo completamente cambiato.

Non sappiamo ancora quali sono i piani di AMC per il finale della stagione, nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione della puntata 15 di The Walking Dead 10.