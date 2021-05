Quanto tempo è passato in The Walking Dead? La cronologia completa dello show

The Walking Dead sta per concludersi con la stagione 11 e per tutti questi anni il tempo trascorso nello show non è mai stato ben scandito, dopotutto i nostri protagonisti non hanno a disposizione dei calendari. Nonostante ciò però l’ultimo episodio della decima stagione ci ha confermato quanti anni sono passati dall’inizio dell’apocalisse.

L’episodio intitolato Here’s Negan basato sull’omonimo fumetto dedicato al villain Negan (Jeffrey Dean Morgan) ci ha svelato che sono passati circa 12 anni dalla fine del mondo nello show.

La serie targata AMC non ha utilizzato molto spesso i flashback fino ad ora, ma proprio nell'ultimo episodio della decima stagione le cose sono cambiate e questo espediente narrativo ci ha raccontato chi fosse il leader dei Salvatori e quale fosse la sua storia prima dell’apocalisse.



Fino ad ora quanto tempo fosse intercorso dall’inizio di tutto era stato lasciato un po’ all'interpretazione dei fan, ma ora sappiamo che i personaggi di The Walking Dead stanno combattendo per le loro vite da ben 12 anni e questo potrebbe collocare la serie nel 2022, anno in cui lo show si concluderà.



Le prime stagioni si sono svolte in un periodo di tempo piuttosto breve, e solo molto più tardi la serie ha iniziato a offrire grandi salti temporali, il più grande dei quali è stato quello avvenuto all'inizio della nona stagione che ha fatto un balzo avanti di sei anni portando lo show ai giorni nostri. Gli indizi più importanti sul passare degli anni li abbiamo colti osservando l'invecchiamento di personaggi come Carl (Chandler Riggs) e Judith (Cailey Fleming) sommando tutti i salti di tempo specifici che sono emersi finora.

Secondo Fear The Walking Dead, serie spin-off di The Walking Dead, l'anno di inizio dell'epidemia è confermato essere il 2010, alla fine della nona stagione lo show era ambientato tra il 2014 e il 2015 e con il salto temporale la decima stagione è arrivata tra il 2020 e il 2021.



Considerando che The Walking Dead: World Beyond, altra serie spin-off incentrata sulla Repubblica Civica che potrebbe darci aggiornamenti sulla sparizione di Rick Grimes (Andrew Lincoln), è ambientata circa dieci anni dopo l’inizio dell’apocalisse questo dettaglio la colloca nel 2020/2021 e più o meno nella stessa linea temporale dell’ultima stagione di The Walking Dead in attesa che le storyline si incontrino.

The Walking Dead è stata un'avventura durata dodici anni anche nella realtà dato che la prima stagione ha debuttato nel 2010 e l'undicesima, grazie al rilascio graduale dei 24 episodi dell'ultima stagione, dovrebbe finire nel 2022 anche se la mitologia continuerà grazie ad uno spin-off dedicato a Dary e Carol e forse con uno spin-off dedicato a Negan. Il mondo creato dall'autore del fumetto, Robert Kirkman, sembra non avere fine!

