Al Passo con I Kardashian, le prime due stagioni dello show da oggi su Netflix

Le prime due stagioni di Al passo con i Kardashian sono da oggi disponibili su Netflix. Lo show trash incentrato sulla famiglia allargata dei Kardashian-Jenner era andato diverso tempo fa in onda sul canale via cavo E!

L'aggiunta di questo programma al catalogo della piattaforma online, segna un vero e proprio punto di rottura. Netflix ha così ceduto al fascino dello show business, decidendo di prediligere un docu-rality sicuramente di bassa qualità che ha saputo però raccogliere ascolti strepitosi.

La serie ha come protagoniste principali le sorelle Kourtney, Kim e Khloé Kardashian e loro sorellastre Kendall e Kylie Jenner. Sono anche presenti i loro genitori Kris e Caitlyn Jenner (precedentemente noto come Bruce Jenner), e il fratello Rob Kardashian.

Alle loro vicende si intrecciano quelle di altri personaggi più o meno noti al grande pubblico che vestono i panni di amici e fidanzati vari.

Fino ad ora sono state prodotte 17 stagioni dello show, vari spin-off e diverse serate evento legate alla nota famiglia salita alla ribalta non solo per il cospicuo patrimonio ma anche per il caso O.J. Simpson. Infatti il padre di Kourtney, Kim e Khloè era avvocato, nonchè molto amico, del noto giocatore di football americano accusato dell'omicidio dell'ex moglie.

Nei confronti di Al passo con i Kardashian le critiche non sono state di certo positive. Molto spesso il reality è stato accusato di trattare storie familiari poco veritiere e di enfatizzare troppo uno stile di vita sopra le righe, perpetrando la celebrità senza apparenti meriti.

Netflix negli ultimi mesi ha acquisito più di 15 milioni di nuovi utenti grazie sopratutto al lockdown che ha costretto un po' tutti a restare in casa. Chissà se questa nuova aggiunta al catalogo sarà gradita. Vi ricordiamo inoltre che se non usate il vostro abbonamento da molto tempo, Netflix cancellerà in automatico il vostro account.