Passo indietro: Allison Mack non testimonierà più contro il leader del culto NXIVM

Poco meno di un mese fa, l'Hollywood Reporter annunciava che Allison Mack (Smallville) si era dissociata dal culto NXIVM di cui faceva parte, legato a traffici sessuali illeciti, arrivando addirittura a sottolineare come l'attrice avrebbe testimoniato in tribunale contro il leader di questa setta, Keith Raniere.

La notizia aveva resto ancora più avvincente questo particolare e sconcertante caso mediatico, ma a quanto pare la testimonianza dell'attrice non ci sarà, almeno stando al registro dei testimoni. Ebbene sì: nonostante Allison Mack sia una figura centrale della storia, nonché ex-braccio destro di Raniere, tra le sue persone più fidate, la donna non è stata chiamata dagli avvocati dell'accusa a testimoniare in aula in un controintterogatorio. A quanto pare, ci sarebbero abbastanza testimoni e altrettante domande che la presenza della Mack non sarebbe richiesta, forse anche per non darla inutilmente in pasto ai media.



Solo per ricordare la vicenda, i membri del NXIVM di Raniere e anche la Mack sono accusati di aver presumibilmente formato e gestito un cartello legato a traffici sessuali. La stessa attrice si è giù dichiarata colpevole di cospirazione e racket (inclusa estorsione e, in sostanza, obbligo ai lavori forzati). La Mack è infatti agli arresti domiciliari nella casa dei suoi genitori a Los Angeles.



L'interprete ha anche ammesso di aver manipolato molte giovani donne per farle divenire delle schiave del sesso del leader Keith Raniere.