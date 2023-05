Il Patriarca, cancellata la serie TV che ha fatto arrabbiare Massimo Boldi

Di fiction cancellate da una stagione all'altra ne abbiamo viste tante nel corso degli anni (in questo Rai e Mediaset non hanno letteralmente nulla da invidiare a Netflix): il caso de Il Patriarca è però destinato a fare un po' di rumore in più, perché la decisione arriva dopo alcune polemiche esplose nei giorni scorsi.

La serie di cui Claudio Amendola è protagonista e regista è infatti stata aspramente criticata da Massimo Boldi alcuni giorni fa, scatenando un dibattito insolitamente acceso per un prodotto di questo genere: poco dopo le esternazioni del comico milanese, dunque, ecco la notizia della cancellazione diffusa tramite Instagram dall'attore Raniero Monaco Di Lapio.

"Ringrazio di cuore tutti coloro che ci hanno seguito con passione e grazie di tutte le belle parole spese per il mio operato… È stato faticoso ed enormemente soddisfacente lavorare con un cast eccezionale da cui ho potuto rubare e migliorare!" scrive l'attore sul suo profilo social, rivolgendo poi in chiusura i suoi ringraziamenti a Claudio Amendola per l'opportunità concessagli.

"Purtroppo non ho nessuna spiegazione per questa decisione presa..." aggiunge poi Di Lapio in un commento. Che le critiche di Boldi abbiano smosso qualcosa? Chi può dirlo! Certo è che, ad oggi, Il Patriarca sembra destinata a concludersi qui.