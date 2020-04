Patricia Millardet è morta: era Silvia Conti ne La Piovra

Come riportato da diverse agenzie stampa nazionali, è morta Patricia Millardet, nota principalmente per aver interpretato Silvia Conti nel serial televisivo La piovra, al fianco di Michele Placido in cinque delle dieci miniserie dello show.

L'attrice francese si è spenta ieri pomeriggio all'età di soli 63 anni all'ospedale San Camillo di Roma, a causa di un improvviso arresto cardiaco. Nata nel 1957 a Mont-de-Marsan, nella regione della Nuova Aquitania, Patricia Millardet viveva in Italia dagli anni '80 ed era divenuta nota al nostro pubblico per la sua partecipazione alla serie televisiva di successo sulla Rai de La piovra, dove per ben cinque delle dieci miniserie ha interpretato il magistrato Silvia Conti, grande amore di Cattani e poi di Licata, interpretati rispettivamente da Michele Placido e Vittorio Mezzogiorno, tra il 1989 e il 2001.

Attiva in diverse produzioni televisive ma anche cinematografiche, la Millardet ha preso parte al film Il tempo delle mele 2, uno dei suoi primi ruoli nel 1982, mentre in Italia aveva debuttato in sala con Assicurazione sulla morte, film di Carlo Lizzani uscito nel 1987. Del 1990 la sua partecipazione a Il sole anche di notte dei fratelli Taviani, mentre tra il 2001 e il 2003 - dopo la fine della avvenuta ne La piovra - fu tra le protagoniste della fitcion di Canale 5 Il bello delle donne, dove interpretava il personaggio di Angelina Brusa.

Nel corso della sua vita, la Maridellet ha anche affrontato una crisi depressiva che nel 2000 la convinse a ricoverarsi spontaneamente in ospedale, mentre nel 2004 la portò a minacciare il suicidio.