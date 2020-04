Patrick Dempsey, da Grey's Anatomy a Diavoli: tutto quello che c'è da sapere su di lui

A rendere ancora più realistica la storia vera di Diavoli ci sarà Patrick Dempsey, conosciuto da molti per il suo ruolo in Grey's Anatomy.

Nel medical drama l'attore interpretava il ruolo di Derek Shepard, uno dei dottori più iconici, anche considerando la relazione con il personaggio principale di Grey's Anatomy, ovvero la Meredith di Ellen Pompeo. Se quest'ultima è ancora alle prese con i pazienti del Grey Sloan Memorial Hospital, Dempsey ha abbandonato la serie con l'undicesima stagione in maniera abbastanza traumatica per i fan.

Smessi i panni del Dottor Stranamore (soprannome spesso attribuito al chirurgo), si ritroverà ora a fare i conti con le imprevedibili fluttuazioni del mercato finanziario, nella nuova serie tv di Sky. Interpreterà qui Dominic Morgan, il CEO di una banca di investimenti internazionale, personaggio di spicco nel mondo della finanza. Ad accompagnarlo ci sarà la moglie Nina Morgan, interpretata da Kasia Smutniak.

Dempsey ha poi recitato come protagonista in La verità sul caso Henry Quebert, una miniserie drammatica basata sulle vicende di due scrittori che vengono coinvolti in una storia di omicidio. Henry è infatti accusato dell'omicidio della quindicenne Nola e la serie ha appassionato gli spettatori per la suspense che si crea intorno a questa accusa.

Nella vita privata l'attore è un appassionato di automobilismo. Nel 1999 si è spostato con la make-up artist Jilian Fink, dalla quale ha avuto tre figli. Non resta che scoprire come apparirà nella nuova serie con Alessandro Borghi: per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Diavoli.