Patrick J. Adams sarà John Glenn in The Right Stuff, la serie di Leonardo DiCaprio

L'attore interpreterà il celebre astronauta John Glenn nella nuova serie di National Geographic, ideata insieme ad Appian Way e Warner Horizion Scripted Television. La storia di The Right Stuff sarà incentrata sul Programma Mercury della Nasa e tra i produttori ci sarà anche Leonardo DiCaprio.

Il progetto si basa sul libro best-seller The Right Stuff di Tom Wolfe, che aveva già ricevuto un adattamento audiovisivo nel 1983 con il film Uomini veri (The Right Stuff). National Geographic descrive il personaggio che interpreterà Patrick J. Adams come un "pilota collaudato, nonché un uomo di famiglia dai principi incrollabili. Rappresenta l'unico pilota ad aver già conosciuto la fama prima del Progetto Mercury".

La prima stagione della serie userà il libro di Wolfe come punto di partenza, cercando di raccontare gli eventi iniziali che caratterizzarono la guerra fredda. Per contrastare il sentimento di paura e angoscia che pervade quell'epoca, il governo americano farà ricorso al Progetto Mercury iniziando così una vera e propria e corsa allo spazio contro i loro rivali sovietici. Coloro che si renderanno protagonisti di questa vicenda saranno poi chiamati i Mercury Seven, un gruppo di piloti chiamati a compiere gesti eroici, ma allo stesso tempo profondamente umani, come John Glenn e Alan Shepard.

Le stagioni successive inizieranno poi a seguire le vicende del Programma spaziale Apollo che porterà il primo uomo a sbarcare sulla Luna.

La produzione di The Right Stuff avrà inizio il prossimo autunno a Cocoa Beach, in Florida. L'uscita è invece prevista nel 2020 in anteprima su National Geographic. Jennifer Davisson sarà produttrice esecutiva insieme a DiCaprio - che alcuni recenti rumour lo vorrebbero nel nuovo film di Clint Eastwood - e Mark Lafferty, con quest'ultimo che sarà anche showrunner. Il primo episodio sarà diretto da David Nutter (Game of Thrones).