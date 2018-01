Patrick Melrose: Benedict Cumberbatch nel trailer della serie limitata Sky Atlantic

Showtime e Sky Atlantic hanno diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di, la nuova serie limitata con protagonista assoluto

Lo show è stato scritto da David Nicholls, il celebre autore di One Day, e segue la gioventù molto traumatica di Melrose, che lo porta, da adulto a dover affrontare diversi problemi psicologici che ne sono diretta conseguenza: alcolismo, dipendenza da droga (eroina), ricoveri, un matrimonio difficile e gli oneri genitoriali.

Patrick Melrose è una serie limitata che sarà suddivisa in cinque parti. Le ambientazioni coinvolgono il sud della Francia nel 1960, la New York del 1980 e la sobria Bretagna del 2000; ognuno degli episodi si baserà su uno dei racconti di St. Aubyn, l'autore del romanzo. Nel cast: Hugo Weaving, padre di Melrose, Jennifer Jason Leigh, sua madre, Anna Madeley sarà la moglie, Allison Williams e Blythe Danner.

Quest’anno rivedremo Cumberbatch nuovamente nei panni del Dottor Strange in Avengers: Infinity War, nonché in Mowgli, nuovo adattamento cinematografico de Il Libro della Giungla firmato da Andy Serkis; l’attore britannico sarà anche la voce del Grinch nel nuovo film d’animazione prodotto da Universal e Illumination, in arrivo a novembre.

Date pure un'occhiata al trailer di Patrick Melrose