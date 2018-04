Patrick Melrose: nuovo poster e teaser per la miniserie con Benedict Cumberbatch

Showtime Networks ha diffuso in streaming un nuovo teaser trailer ufficiale di Patrick Melrose, miniserie in cinque parti con protagonista un luciferino Benedict Cumberbatch.

Nell'adattamento, Cumberbatch (The Imitation Game, Sherlock) interpreterà il personaggio del titolo: un uomo traumatizzato, privilegiato e semi-dipendente da sostanze, che l'autore Edward St Aubyn ha liberamente ispirato a sé stesso. Cumberbatch serve anche come produttore esecutivo. La serie è diretta da Edward Berger (Deutschland 83), scritta da David Nicholls (Via dalla pazza folla) e, tra gli interpreti, ci sono anche Jennifer Jason Leigh e Hugo Weaving nei ruoli dei genitori del protagonista.

Il resto del cast è composto da Anna Madeley (The Crown), Blythe Danner (Meet the Fockers), Allison Williams (Get Out), Pip Torrens (The Crown), Jessica Raine (Call the Midwife), Prasanna Puwanarajah (Doctor Foster), Holliday Grainger (The Borgias, Bonnie & Clyde), Indira Varma (Game of Thrones) e Celia Imrie (Bridget Jones’s Baby).

Sui social media, i fan di Cumberbatch sono ovviamente entusiasti del nuovo progetto, e adesso abbiamo da mostrarvi un nuovo teaser trailer molto focalizzato sulle dipendenze e i rapporti interpersonali di Patrick Melrose, che scorre sulle note di London Calling dei The Clash e che è intitolato per l’occasione Listen to the Silence. In calce alla news trovate anche il nuovo poster ufficiale della serie.

Come nota lo stesso Melrose, è "molto piccante" e il trailer è pieno di immagini aeree in stile scorsesiano, complete di un lussuoso design estetico come ne Il Filo Nascosto di Paul Thomas Anderson. Melrose è un uomo "affamato" come il Reynolds Woodcock di Daniel Day-Lewis, ma i suoi gusti sono un po' più pericolosi.

Siete curiosi di vedere Benedict Cumberbatch in queste nuove vesti? Patrick Melrose arriva sabato 12 maggio su Showtime. In Italia dovrebbe approdare su Sky Atlantic.