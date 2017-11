Patrick Melrose: primissima foto di Benedict Cumberbatch nella nuova serie tv!

è il protagonista della nuova serie limitata di Showtime e Sky Atlantic, Patrick Melrose . La storia è l'adattamento televisivo del libro didallo stesso titolo.

E adesso è uscita online la prima immagine che ritrae Benedict Cumberbatch nei panni dell'aristocratico Patrick Melrose (la trovate cliccando nel link fonte, QUI); nella foto l'attore ha la sigaretta in mano e indossa gli occhiali da sole. La serie, scritta dall'autore di One Day, David Nicholls, segue la traumatica gioventù di Melrose, che poi deve far fronte a problemi di alcolismo, dipendenza da eroina, ricoveri, matrimonio e oneri genitoriali.

Patrick Melrose è una serie divisa in cinque parti ed è ambientata nel sud della Francia nel 1960, a New York nel 1980 e nella Bretagna del 2000 e ogni episodio si baserà su uno dei racconti di St. Aubyn. Nel cast ci sarà anche Hugo Weaving nei panni del padre di Melrose, Jennifer Jason Leigh nei panni di sua madre, Anna Madeley nei panni della moglie, Allison Williams e Blythe Danner.

Che ne dite di questo nuovo progetto di Cumberbatch? Curiosi?