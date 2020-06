Patrick Stewart: l'action figure ispirata al meme di Star Trek sarà il best buy del 2020

Dopo il meraviglioso Funko POP! ispirato al meme di Spider-Man il 2020 rende omaggio ad un altro classico della comicità dei social, regalandoci l'action figure dell'ormai celebre facepalm di Jean-Luc Picard: continuate dopo il salto per una speciale anteprima!

La statuetta, che potrete visionare in calce, era già stata presentata nel 2018 come esclusiva del portale ThinkGeek ed era alta poco più di 20 centimetri, mentre la nuova versione avrà dimensioni sensibilmente maggiori e recherà sulla base il simbolo a colori ed in rilievo della Flotta Stellare.

Questa, come tante altre sorprese, doveva essere uno dei prodotti presentati al San Diego Comic-Con di quest'anno, evento che purtroppo è stato cancellato a causa del COVID.

Oltre all'elevata cura nei dettagli, che la rende un cimelio imperdibile, i numeri rendono evidente che diventerà ben presto un pezzo da collezione più unico che raro: l'edizione è infatti limitata a sole 1701 statuine, singolarmente identificate con numero di serie e certificato di autenticità, e saranno vendute al prezzo di circa 70 euro.

La riproduzione del Patrick Stewart di Star Trek: The Next Generation non sarà disponibile prima di agosto 2020, ma è già preordinabile sul sito Entertainment Earth.

Cosa ne pensate? Vorreste un Picard che, dalla vostra scrivania, vi osserva facendo il facepalm quando invece di studiare riguardate su Amazon Prime i film di Star Trek?

A proposito di nostalgia, recentemente il cast di Star Trek: Voyager ha festeggiato il 25° anniversario della serie, mentre, purtroppo, ancora non si hanno aggiornamenti sulle riprese di Star Trek: Picard 2 attualmente posticipato per l'emergenza sanitaria.