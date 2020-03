Patrick Stewart e la CBS svelano una sorpresa per i fan di Picard prima del season finale

Il conto alla rovescia è iniziato e tra poco meno di 24 ore il primo season finale di Star Trek: Picard andrà in onda: per festeggiare il ritorno di Patrick Stewart nel franchise e la fine, per ora, delle sue nuove avventure la CBS permetterà di guardare l'episodio gratuitamente anche ai non abbonati al servizio CBS All Access.

A dare notizia dell'entusiasmante colpo di coda, dopo il quale rivederemo Picard e la sua squadra solo nella prossima stagione, è stato lo stesso Stewart con un tweet (in calce):

"È stato bello ritornare nei panni di Picard. Il finale di stagione di Star Trek: Picard andrà in onda mercoledì, ma a partire da oggi fino al 23 aprile, negli Stati Uniti potrete guardare gratuitamente tutti i contenuti di CBS All Access usando il codice: GIFT. Non vedo l'ora di ritornare con i membri del cast e della troupe per la seconda stagione".

Ad accompagnare l'annuncio alcune immagini che ci portano per mano in un viaggio dalle origini del franchise stellare fino alle più recenti produzioni.

Nel video l'attore racconta e celebra la saga di Star Trek, lasciando i sui fan con un messaggio di amore e speranza: "Prendersi cura delle altre persone, vivere onestamente, essere compassionevole e comprendere che c'è un grande bisogno di trattare tutti allo stesso modo, questo è il grande messaggio di Star Trek: diventare più umani."

Il finale di stagione, intitolato Et in Arcadia Ego, Part 2, andrà in onda domani sera negli States e sarà disponibile da venerdì 27 marzo su Amazon Prime Video: per alcune anticipazioni vi rimandiamo alle prime foto inedite della 1x10, mentre per un recap degli ultimi avvenimenti ecco la nostra recensione del nono episodio.