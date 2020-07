Patrick Stewart compie 80 anni, tanti auguri al Jean-Luc Picard di Star Trek

Patrick Stewart è un attore fondamentale per il panorama cinematografico, televisivo e teatrale. Dopo essere tornato nel suo iconico ruolo per Picard (ed essersi commosso insieme a Data), l'attore britannico si ritrova ora a soffiare sopra ben ottanta candeline.

Ovviamente il grande pubblico lo conosce con il nome di Jean-Luc Picard o con quello di Professor X, ma prima di riprendere il suo posto tra le stelle e prima di concludere la sua esperienza nel mondo degli X-Men con l'ottimo Logan, l'attore è riuscito a mettere in piedi una carriera granitica, grazie a ruoli da protagonista in numerosi film e serie tv.

La sua prima passione è stata però il teatro, e sul palcoscenico riuscì ad imporsi come attore shakespeariano al fianco delle altre star della Royal Shakespeare Company: durante la quarantena abbiamo visto Patrick Stewart recitare sonetti in onore dei vecchi tempi per allietare il pubblico.

Con il successo di The Next Generation è diventato un vero e proprio beniamino tra i fan della fantascienza e non. In occasione del suo ottantesimo compleanno non potevano mancare gli auguri degli organizzatori di Lucca Comics & Games, che hanno avuto il piacere di accoglierlo per l'edizione 2019 della fiera. Ora gli rendono omaggio pubblicando una foto che lo ritrae nell'atto di lasciare le sue impronte per la Walk of Fame.

Stewart è nato il 13 luglio del 1940 nel West Yorkshire, e gli auguriamo di poter continuare serenamente la sua carriera. Per chi volesse approfondire la storia della sua vita, presto arriverà l'autobiografia di Patrick Stewart.