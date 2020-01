Patrick Stewart e il desiderio di vedere Star Trek: Picard simile a Logan

L'attore Patrick Stewart torna a vestire i panni del leggendario Jean-Luc Picard, protagonista dell'imminente Star Trek: Picard. Alla base del suo ritorno c'è la volontà di rappresentare qualcosa di più grigio, che si avvicini alla conflittualità di Logan, il film del 2017 diretto da James Mangold.

Mancano poche ore e poi finalmente i fan della celebre serie fantascientifica potranno assistere su CBS All Access al primo episodio di Picard, che in Italia sarà disponibile all'interno della piattaforma streaming Prime Video di Amazon.

Cosa aspettarci dal nuovo show? due elementi sembrano emergere da un'intervista rilasciata da Stewart in esclusiva al portale Entertainment Weekly: la poca propensione al fan service e il tentativo di mostrare un prodotto più maturo, con zone più grigie da far vedere allo spettatore.

Per anni il capitano Jean-Luc Picard è stato sinonimo di esempio morale ed etico, ma queste le volte le cose potrebbero risultare decisamente diverse, portando la nuova serie a prendere una via completamente nuova rispetto a Star Trek: The Next Generation.

Queste sono le dichiarazioni del produttore esecutivo Alex Kurtzman a proposito del cambiamento che ci sarà in Picard:

"Patrick è stato chiaro fin dall'inizio non voler mostrare un mondo fatto solamente di bianco o nero, ma uno dove la flotta stellare si è ritrovata costretta a fare una scelta molto complicata. Saranno presenti disaccordi e situazioni molto difficili. Si tratta davvero di un dramma adulto che troveremo nel mondo di Star Trek. Abbiamo preso i paradigmi classici della serie e li abbiamo sfidati".

Ecco invece le parole di Stewart, che rivela come inizialmente avesse rifiutato la proposta di ritornare a interpretare il personaggio:

"Non volevo farlo. Vado molto fiero del lavoro fatto con Next Generation - la maggior parte del nostro lavoro - ma sentivo di aver di aver detto e fatto tutto ciò che potevo con Jean-Luc Picard e non vedevo altro da aggiungere" nonostante ciò, l'attore ha comunque richiesto quattro pagine dello script. I produttori Kurtzman e Goldsman gliene hanno inviate trentaquattro. È stata la lettura di quelle pagine ad aver fatto cambiare idea a Stewart, come confermato dalle parole di Kurtzman "È stato in quel momento che ha capito che potevamo esplorare un nuovo capitolo in una direzione che non era mai stata presa prima".

Successivamente Patrick Stewart ha subito chiesto di poter prendere spunto da Logan, il film drammatico con Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine, dove l'attore interpreta Charles Xavier, caratterizzato da un tono molto più cupo rispetto ai precedenti film con protagonista il celebre mutante "E volevo che rispecchiasse il modo in cui il nostro mondo è cambiato" ha ribadito Stewart "Star Trek da sempre fa riferimento al presente per poter raccontare di storie ambientate nel futuro".

Infine il discorso sul fan service, con l'attore che avrebbe voluto riunirsi con i vecchi alleati dell'equipaggio - come dimostra l'invito di Stewart a Whoopi Goldberg - senza però creare delle forzature non necessarie. Lo si può evincere dalle parole di Kurtzman "Abbiamo deciso per una regola che riguardasse la presenza dei vecchi personaggi, che sarebbero riapparsi solo perché richiesto dalla trama".

Che aspettative avete per questa nuova serie di Star Trek? Vi lasciamo all'ultimo trailer di Star Trek: Picard.