Patrick Stewart ha invitato Whoopi Goldberg a recitare in Star Trek: Picard

L'ora di Star Trek: Picard sta finalmente per scoccare, e il debutto è fissato per giovedì 23 su CBS All Access. La serie è già stata rinnovata per la seconda stagione, e Patrick Stewart, tornato a 79 anni nell'iconico ruolo di Jean-Luc Picard, vorrebbe che tornasse anche Whoopi Goldberg, co-protagonista in The Next Generation.

Intervenuto nel programma The View, condotto dalla stessa Whoopi Goldberg, per promuovere la premiere di Star Trek: Picard, durante l'intervista Patrick Stewart si è fermato per dare la notizia dell'invito alla star di Sister Act per la seconda stagione della serie. "Sono qui con un invito formale" ha annunciato, "ed è per te, Whoopi. Alex Kurtzman, che è il produttore esecutivo senior di Star Trek: Picard, e tutti i suoi colleghi, tra cui io, vogliamo invitarti nella seconda stagione."

Dopo questa frase è partito spontaneamente un applauso, e Whoopi Goldberg ha immediatamente detto di sì alla proposta.

Per chi non lo ricordasse, l'attrice è stata tra i protagonisti di Star Trek: The Next Generation, nel ruolo di Guinan, una el-auriana di 600 anni in servizio sull'Enterprice. Era come una saggia confidente - la sua razza è nota come quella degli "ascoltatori" - per Jean-Luc Picard e un po' per tutto l'equipaggio.

Ambientata a circa vent'anni di distanza da quegli eventi, secondo il produttore esecutivo Star Trek: Picard sarà diversa anche da Discovery. Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata al nuovo trailer di Star Trek: Picard.