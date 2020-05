Patrick Stewart legge Shakespeare insieme al collega di Star Trek Jonathan Frakes

Patrick Stewart non è famoso solamente per aver interpretato Jean-Luc Picard o il Professor X: è anche un grande attore di teatro, e per allietare il pubblico in quarantena ha pubblicato molti video in cui legge Shakespeare.

Stavolta ha potuto contare sull'aiuto di un suo collega e amico, proprio quel Jonathan Frakes che ha interpretato William Riker in The Next Generation, accettando poi di tornare per Star Trek Picard. Nel video viene introdotto da Stewart, che si presenta con un bicchiere di vino in mano:

"Non voglio che pensiate che ciò che ho in mano abbia qualcosa a che vedere con ciò che sta per succedere, ma ho una sorpresa per voi: questo pomeriggio abbiamo un ospite sonettista. Amici miei... il signor Jonathan Frakes".

L'attore si lancia subito in un'appassionata lettura del sonetto numero 57 e dopo aver concluso posa il libro sul tavolo esclamando: "Niente male". L'amico lo applaude e commenta: "Beh, ora te ne restano più di settanta da leggere". Sembra proprio che i due si siano goduti una bella giornata di sole in compagnia del bardo inglese, una passione condivisa anche da Frakes. Chissà se in futuro si aggiungeranno anche altri membri dell'equipaggio di Star Trek...

Stewart ha promesso eventi sorprendenti nel futuro di Picard e per la seconda stagione dovrebbero esserci anche diversi ritorni dal cast di The Next Generation.