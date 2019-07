Patrick Stewart osserva le sue vigne nel nuovo poster di Star Trek: Picard

È stato rilasciato un nuovo poster ufficiale della serie Star Trek: Picard, che dovrebbe arrivare sulla piattaforma di streaming CBS All Access entro la fine dell’anno. Nell’immagine il protagonista, interpretato da Patrick Stewart, osserva dall’alto le vigne di famiglia in compagnia di un cane.

Le riprese di Star Trek: Picard sono iniziate lo scorso aprile in California. I primi due episodi sono diretti da Hanelle Culpepper. La serie è incentrata sulla vita di Jean-Luc Picard ed è ambientata vent’anni dopo gli eventi di Star Trek: The Next Generation.

Showrunner della serie sarà Michael Chabon. Il produttore esecutivo Alex Kurtzman ha recentemente parlato a comicbook.com del gruppo di creativi che lavorano alla serie e delle differenze con The Next Generation. “Tutti in quella stanza amano profondamente Jean-Luc Picard e il nostro vantaggio, ovviamente, è che Picard è nella stanza con noi” ha dichiarato. “E così ci chiedevamo: Come manteniamo lo spirito e il tono del personaggio, rendendolo comunque diverso da Next Generation? Patrick è stato chiaro con noi, non voleva ripetere ciò che aveva già fatto. Sono passati vent’anni d’altra parte, non poteva certo essere lo stesso personaggio.”

“Penso che i fan saranno entusiasti” ha aggiunto Jonathan Frakes, regista del terzo e del quarto episodio. “Ho avuto il privilegio di leggere i primi due episodi e ho passato un po’ di tempo con Patrick, che è molto emozionato. Ha 78 anni e porterà la serie sulle sue spalle, le sue considerevoli spalle.”

Oltre a Stewart, la nuova serie di Star Trek ha per protagonisti anche Alison Pill, Harry Treadaway, Isa Briones, Evan Evagora, Santiago Cabrera e Michelle Hurd. In attesa dell’uscita, dai un’occhiata al trailer di Star Trek: Picard.