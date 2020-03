Patrick Stewart parla dei momenti finali della prima stagione di Star Trek: Picard

Dopo la conclusione della prima stagione di Star Trek: Picard, arrivata con diversi colpi di scena, Patrick Stewart si è soffermato a parlare di alcuni retroscena riguardanti l'episodio finale.

Poiché ci saranno riferimenti diretti a quanto accaduto nella puntata, attenzione agli spoiler se ancora non l'avete recuperata.



Nel corso di Et in Arcadia Ego, Part 2, infatti, Picard riesce a sventare la minaccia dei Romulani solo per poi soccombere a causa di un problema al cervello. In seguito, però, la sua coscienza viene caricata in un corpo androide. Prima che la mente di Picard venga trasferita, c'è anche un incontro con l'amico Data (Brent Spiner), o meglio con la sua coscienza.



Parlando della scena con Data, Stewart a dichiarato a The Hollywood Reporter: "è stato l'apice della stagione, un'esperienza molto, molto intensa". L'attore ha anche rivelato quanto ci tenesse a girare una buona sequenza: "ci tenevo molto perché adoro lavorare con Brent. Il contenuto della scena era molto serio e molto importante per i personaggi. Il loro affetto e rispetto reciproco sono chiari e forti".



Riguardo la morte e resurrezione di Picard, invece, Stewart ha confessato di essere stato tenuto all'oscuro: "Ho scoperto della morte di Picard a stagione inoltrata. L'episodio finale non era stato ancora scritto e io non conoscevo quella parte di trama". L'attore ha anche scherzato sul fatto che mentre si arrivava alla fine delle riprese ha pensato "Sto per essere ucciso? Cosa ho fatto di sbagliato?"



Ricordiamo che trovate la serie su Amazon Prime Video e per maggiori informazioni vi rimandiamo alla recensione di Star Trek: Picard 1x10.