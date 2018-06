Patrick Stewart potrebbe avere un cameo nella seconda stagione di Star Trek Discovery

Il celebre attore britannico Patrick Stewart, noto per aver interpretato il capitano Jean-Luc Picard in Star Trek: The Next Generation, potrebbe avere un sorprendente cameo nella seconda stagione di Star Trek Discovery, il cui debutto è previsto per il 2019 su CBS All Access.

Ad alimentare le speculazioni in rete ci ha pensato una sua recente dichiarazione ai microfoni di Red Carpet News TV: "Non ho ancora avuto modo di vedere la nuova serie, ma potrei avere una buona scusa per farlo molto presto". Ovviamente non si tratta nulla di certo ma dato l'espediente dei viaggi temporali utilizzato all'interno dello show, non è affatto improbabile un suo ritorno nel ruolo che gli ha regalato molta fortuna.

La sua ultima apparizione nei panni del mitico capitano risale al 2002 in Star Trek - La nemesi, film di Stuart Baird. Patrick Stewart si è anche detto più volte interessato a riprendere il suo ruolo nella tanto vociferata pellicola diretta da Quentin Tarantino, qualora dovesse venir realizzata per davvero.

Vi ricordiamo che Star Trek Discovery è ambientata dieci anni prima degli eventi della serie originale e ruota attorno al conflitto tra la Federazione Unita dei Pianeti e l'impero Klingon, mentre l'equipaggio del comandante Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) viaggia nello spazio alla ricerca di nuovi mondi e civiltà.

Il nuovo arco narrativo sarà particolarmente importanre perchè segnerà la prima interazione tra l'equipaggio della Discovery e quello dell'iconica navicella della storia originale, oltre ad introdurre il Capitano Pike, interpretato da Anson Mount di Marvel's Inhumans. Ma non è tutto, perchè verrà dato spazio anche al giovane Spock, probabilmente attraverso alcuni flashback.

In attesa della seconda stagione, potete gustarvi interamente la prima su Netflix.