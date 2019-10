Patrick Stewart sarà presente alla convention Destination Star Trek

In vista del lancio di Star Trek: Picard, il protagonista della nuova serie Patrick Stewart sarà ospite di Destination Star Trek, la più importante convention europea dedicata al franchise, il prossimo 26 ottobre. L'evento è in programma a Birmingham da venerdì 25 a domenica 27.

L'attore entra così a far parte di una lista di ospiti che comprende già, tra gli altri, Brent Spiner, suo collega sul set di Star Trek: Picard, George Takei, tra i protagonisti della serie originale, Anson Mount e Ethan Peck di Star Trek: Discovery, LeVar Burton di Star Treck: The Next Generation.

Nella nuova serie, Sir Patrick Stewart torna a vestire i panni di Jean-Luc Picard, il personaggio che ha già interpretato nelle sette stagioni di The Next Generation. Star Trek: Picard seguirà Jean-Luc in un nuovo capitolo della sua vita, ambientato circa vent'anni dopo gli eventi della serie precedente. Faranno parte del cast anche Isa Briones, Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Alison Pill, Harry Treadaway ed Evan Evagora. La serie è prodotta da CBS Television Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment.

La prima stagione di Star Trek: Picard sarà composta da dieci episodi. I primi due sono diretti da Hanelle Culpepper, mentre la regia del terzo e del quarto è affidata a Jonathan Frakes, co-protagonista di Star Trek: The Next Generation.

Stewart ha recentemente accennato al fatto che le riprese della seconda stagione potrebbero iniziare a marzo 2020. Dai un'occhiata al nuovo trailer di Star Trek: Picard, in arrivo su CBS All Access il prossimo 23 gennaio.