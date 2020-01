Patrick Stewart, protagonista di Star Trek: Picard, cosa pensa di Nemesis

Continuano le domande al protagonista di Star Trek: Picard: questa volta Patrick Stewart ha parlato del film Star Trek: Nemesis, ultima pellicola in cui è presente il celebre cast di The Next Generation.

In un'intervista concessa a Variety l'interprete del Capitano Picard ha fatto un confronto tra i film "Logan" e "Star Trek: Nemesis", in cui per un'ultima volta ha vestito i panni di due personaggi estremamente famosi: "Hugh Jackman ed io eravamo entusiasti che l'ultimo film che abbiamo girato per gli X-Men fosse Logan. È stata la migliore esperienza per entrambi, perché eravamo i personaggi di sempre, ma che si muovevano in un mondo molto diverso. La stessa cosa non è successa in Next Generation, anzi l'ultimo film, Nemesis, non era il massimo".

In effetti il film diretto da Stuart Baird non ebbe un grande successo di pubblico o critica e anche gli altri membri dell'Enterprise hanno rivelato di aver trovato difficile lavorare insieme ad un regista che non aveva una passione per il mondo creato dalla mente di Gene Roddenberry.

Ricordiamo che la serie incentrata sulla figura di Picard andrà in onda il prossimo 23 gennaio su Amazon Prime Video, se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di guardare questo spot di Star Trek: Picard, in cui si accenna al destino di un personaggio di The Next Generation.