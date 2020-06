Patrick Stewart si racconta: in arrivo l'autobiografia dall'infanzia difficile a Star Trek

Quante volte ci siamo domandati come sarebbe conoscere il nostro idolo in carne ed ossa? E se vi dicessimo che, in un certo senso, tra poco vi sarà possibile? Patrick Stewart ha infatti rivelato di essere al lavoro su un suo memoriale intimo e rivelatore, con qui aprirà uno spaccato inedito sulla sua vita privata e professionale.

L'annuncio arrivava direttamente dalla casa editrice Simon and Schuster che curerà l'edizione e la distribuzione del libro, in cui esploreremo momenti salienti della sua carriera, come i ruoli in Star Trek e American Dad! (in cui doppia il deputato Avery Bullock), e i "meandri più oscuri della sua infanzia nello Yorkshire, fatta di povertà e violenza domestica". L'attore aveva più volte parlato del padre violento e della difficile situazione in cui è cresciuto, ma mai in maniera così approfondita.

"Per anni l'idea di scrivere un memoriale della mia vita e della mia carriera mi è ronzata in testa, ma la gran quantità di lavoro mi ha sempre portato ad accantonare l'idea", ha commentato Stewart. "Per ora non ci sono ingaggi e non è possibile sapere quando ce ne saranno di nuovi. Adesso sono nel bel mezzo di Star Trek: Picard e non vedo l'ora di sapere come andrà a finire, ma nel frattempo? Ho questo splendido e soleggiato studio a Los Angeles in cui regna la calma assoluta. Compirò 80 anni in un paio di settimane e mi sono regalato in anticipo una confortevole sedia da ufficio, in più adesso ho il tempo. Amo davvero tanto quello che faccio ed è qualcosa che non avrei mai pensato di volere o poter fare."

La prima stagione della serie distribuita da Amazon Prime Video si è conclusa ormai da qualche tempo: tutti sono già protesi verso l'attesissima seconda stagione e tra i possibili volti di Star Trek: Picard 2 ci sarebbe anche Brent Spiner.