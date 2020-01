Patrick Stewart ci spiega in che modo compariranno due personaggi in Star Trek: Picard

Ebbene sì, sembrava impossibile e quando è stato annunciato che sarebbe uscito il nuovo Star Trek: Picard nessuno ci avrebbe creduto. Eppure la notizia ha fatto il giro del mondo trovando conferme su conferme. Sorprendendo tutti, Patrick Stewart tornerà davvero nei panni di Jean-Luc Picard, con una storia che sembra interessante.

Sappiamo benissimo come l'attore non si fosse mai sbilanciato in un suo ritorno nel mondo di Star Trek, in quanto aveva dichiarato che dopo The Next Generation la sua avventura in quell'universo si sarebbe conclusa lì. Eppure Stewart si è lasciato incuriosire al tal punto che alla fine ha deciso di ritornare, imponendo però alcune condizioni per la realizzazione di Star Trek: Picard.

Adesso sappiamo benissimo che oltre al suo personaggio ne torneranno altri come Data, Hugh il Borg e Seven of Nine. Ma la domanda che tutti si pongo è: come compariranno e come si inseriranno in questa nuova serie. Ha darci una risposta ci ha pensato Patrick Stewart in persona.

«Devo dire che non vedremo tutti in Picard», ha detto l'attore intervistato da Digital Spy. «Ma questo non significa che, col tempo, non riusciremo a portarli tutti, anche perché siamo molto entusiasti dell'idea di poter rivedere parte del cast di The Next Generation in questo nuovo mondo in cui ci troviamo adesso. È bello pensare: "Che cosa li è successo in questi anni?"»

L'attore ha anche spiegato in che modo, i personaggi che sono già stati annunciati nella serie compariranno. «Beh, vedremo cosa è successo al Consigliere Troi e al Comandante Riker, che ora sono sposati con una famiglia, ad esempio, durante un particolare episodio in cui, Picard, trovandosi nei guai, è costretto a cercare rifugio da qualche parte e decide, quindi, di andare da loro» ha detto. «Naturalmente ritroveremo anche Brent Spiner nei panni di Data e se avete visto il primo episodio, lo sapete.»

Arrivati a questo punto: chissà quali sorprese ci riserverà in futuro questa nuova serie. E voi cosa ne pensate delle parole di Patrick Stewart? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.