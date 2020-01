È stato Patrick Stewart a volere un cane sul set di Star Trek: Picard

Si continua a parlare del compagno a quattro zampe di Jean-Luc: dopo aver scoperto l'origine del nome del cane di Star Trek: Picard, Patrick Stewart ha rivelato i motivi dietro la scelta di farsi accompagnare da Numero Uno.

L'attore britannico ha parlato dell'argomento con i giornalisti di ComicBook.com, spiegando che l'idea è stata sua, per diversi motivi: "Volevo un cane perché negli ultimi quattro anni mi sono riabituato ai cani. Avevo un border collie quando ero un bambino ma poi più niente. Pensavo che avessimo bisogno di un cane di fianco a Picard, solo questo, senza l'aggiunta di dialoghi o di musica, dice molto riguardo ad una persona che adesso vuole sempre un cane con sé".

Una volta deciso questo bisognava scegliere che tipo di cane cercare e anche qui Patrick Stewart ha voluto dire la sua: "Poi ci siamo chiesti che cane? Sono ossessionato dai pitbull. Sono degli animali molto discriminati. In Inghilterra sono vietati, avevo adottato il mio primo pitbull ed ero felice di riportarlo in Inghilterra ma non potevo, non li fanno entrare. Ho anche contattato l'ambasciata inglese a Washington e mi hanno detto di non poter fare nulla. Così ho deciso di entrare a far parte di un gruppo impegnato a cambiare questa legge, perché sono una delle razze più amichevoli, affettuose e dolci che possiate mai incontrare".

I fan si sono subito affezionati a Numero Uno e sperano di poterlo vedere anche nelle prossime puntate. In attesa di scoprire come continuerà l'avventura di Jean-Luc vi consigliamo di leggere la nostra recensione dei primi due episodi di Star Trek: Picard.