Patriota andrà a processo? Le prime indiscrezioni su The Boys 4

Il finale della terza stagione di The Boys ha scioccato veramente tutti, in quanto il villain principale dello show, ovvero Patriota, ha barbaramente ucciso una persona davanti a una folla di suprematisti bianchi che dopo aver visto il suo gesto plateale lo ha pure applaudito. Sembra inevitabile però che The Boys 4 presenti il processo contro lui.

The Boys di Amazon ha confermato che almeno una parte della trama della quarta stagione vedrà Patriota (Antony Starr) sotto processo!

Con la fine dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori, l'account di The Boys ha pubblicato un tweet per aggiornare i fan su ciò che dovranno aspettarsi dalla quarta stagione. Tra i dettagli citati, si apprende che "Patriota sarà processato per aver staccato la testa di uno Starlighter con il laser". Vought ha persino creato un hashtag per l'occasione: #HomeFree (Patriota libero).

Il processo a Patriota era già stato programmato alla fine della terza stagione di The Boys, nel luglio del 2022, ma come in ogni stagione di The Boys, gli showrunner hanno un modo sorprendente di far coincidere perfettamente le loro trame con gli eventi attuali, quasi come se lo avessero pianificato. Ovviamente, la serie TV The Boys è nata come una riflessione satirica sull'era della presidenza Trump e sulle questioni socio-politiche che la circondano; il processo a Patriota, quindi, sarà visto come un'ulteriore estensione di questa metafora (ricordiamo che quest'anno ha visto l'arresto proprio di Donald Trump).

Oltre alle ovvie metafore politiche, con il processo a Patriota, la quarta stagione di The Boys sembra si orienterà verso una trama che potrebbe rispecchiare la pandemia COVID-19. Gli episodi finali della serie spin-off di The Boys, Gen V, hanno rivelato che il preside accademico di Vought e il suo scienziato principale hanno sviluppato un virus che colpisce i supereroi, un virus che è finito nelle mani di Victoria Neuman.

Sappiamo che almeno due star di Gen V torneranno in The Boys 4.

Prime Video, infine, ha confermato ufficialmente che la Stagione 4 dello show debutterà nel 2024. Inizialmente prevista per la fine del 2023, lo show è stato bloccato dagli scioperi degli sceneggiatori, che non erano potuti intervenire sui ridoppiaggi di alcuni dialoghi in post-produzione.