Patrizia Santoro: le origini del personaggio di Cristiana Dell'Anna in Gomorra

La camorra è un mondo prettamente maschile, ma le poche donne presenti sono ugualmente chiamate a mostrare i muscoli raggiungendo, spesso, dei risultati molto più soddisfacenti di alcuni uomini. Vediamo, però, le sue origini e perché sono così importanti.

Patrizia Santoro dimostra fin da subito che i muscoli di cui abbiamo parlato poco sopra non sono quelli fisici, ma quelli mentali e caratteriali. Caratteristiche rafforzatesi a causa della sua travagliata vita. A 13 anni, infatti, perde entrambi i genitori, che le lasciano in eredità pochi soldi e ben 3 fratelli sulle spalle (due femmine e un maschio), da crescere e accudire in un ambiente difficile come quello napoletano.

Ancora ragazzina, Patrizia abbandona la scuola per fare da mamma e papà ai suoi fratelli. Grazie alle sue abilità, riesce a passare da uno stato di grave disgrazia a una buona posizione sociale, interamente da sola. In Gomorra la osserviamo nei panni di una giovane capocommessa di un negozio di moda, il più rinomato di Secondigliano, meta dello shopping quotidiano delle donne più in vista della città, molte delle quali mogli o parenti dei camorristi della zona.

Patrizia, però, è anche la nipote di Malammore, il fedelissimo di Don Pietro Savastano, impegnato in nuovi giochi di potere e in attesa di nuovi ordini. Quando suo zio le presenta Don Pietro, Patrizia rimane affascinata dalla sua personalità, nella quale si rispecchia, e decide di mettere al suo servizio quelle capacità sopra descritte.

Di Malammore non si sa molto, solo che è nato a Napoli da una madre di 16 anni e che non conobbe mai il padre. Diventa amico di Pietro Savastano fin dall'adolescenza e grazie a lui egli conosce Zecchinetta e altri che poi diventeranno gli anziani del Clan. Quando, però, Don Pietro eredita e prende il comando del Clan di Secondigliano, Malammore inizia a vedere il nuovo boss come un vero e proprio padre, e per questo gli rimarrà sempre fedele e gli obbedirà senza indugi. Servirà sia Don Pietro sia il figlio Gennaro Savastano per 30 anni, fino alla sua morte, avvenuta nel primo episodio della terza stagione di Gomorra per mano di Ciro Di Marzio dopo che lo stesso uccise Don Pietro poco prima.

Patrizia diventa il braccio destro del boss riuscendo a captare rapidamente e attentamente tutte le voci che circolano nel suo negozio e diviene una fonte preziosa di informazioni per il suo boss latitante. Fra pettegolezzi, chiacchere, scambi di opinioni, Patrizia è un megafono potente e invisibile che collega Don Pietro al suo territorio. Un ponte, però, anche vulnerabile e sempre in pericolo.

La sua attività la mette sotto i riflettori della malavita e di certo le sue parentele stuzzicano l'appetito degli avversari. Patrizia accetta comunque la sfida, è una leonessa decisa a combattere fino alla fine per difendere i suoi, anche da una posizione così esposta. La forza e l’astuzia di Patrizia si manifestano quando Ciro Di Marzio scopre che è lei la referente di Don Pietro. Ciro cercherà di usarla come mezzo per arrivare al nascondiglio dell’ex boss Savastano, ma Patrizia riuscirà sempre a depistare gli uomini di Ciro.

Quest'ultimi arrivano anche a rapirla e a minacciare di uccidere suo fratello Alessio pur di scoprire la posizione del bunker dell'ex boss. Patrizia non passerà dei bei momenti, ma la protezione di Don Pietro (divenendo anche sua amante) le permettono di essere al sicuro. Almeno per un po' di tempo.

