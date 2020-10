Patty Pravo: 'Ho rischiato di morire, non riuscivo più a respirare'

Patty Pravo ha raccontato al settimanale Gente uno complesso problema con cui ha dovuto fare i conti negli anni scorsi che, le hanno fatto addirittura credere che sarebbe morta.

La nota cantante ha infatti sofferto a lungo di fortissimi attacchi di panico che hanno notevolmente compromesso la sua salute psico-fisica. I fatti più gravi risalgono al 2012 quando l'interprete di Pazza Idea ha dovuto addirittura annullare un tour composto da 14 concerti.

"Mi si è chiusa la gola, non riuscivo più a respirare. Non capivo niente, ero in uno stato di totale incoscienza. Ricordo che mi sono detta: Basta, è finita. Ho creduto di morire".

All'epoca era stata proprio la manager di Patty Pravo a rivelare la reale motivazione dietro la cancellazione del suo tour, facendo luce su un problema che in Italia soprattutto viene scarsamente tenuto in considerazione e non è ancora concepito come una reale patologia debilitante: "Soffre di attacchi di panico che si scatenano proprio in occasione di eventi a forte partecipazione emotiva, come i concerti. Non sentendosi più all’altezza ha scelto di lasciare, per amore e rispetto della musica e del pubblico".

Insomma gli ultimi anni non devono essere stati semplici per la ragazza simbolo del Piper, che però sembra aver superato il suo terrore per il palco con la sua partecipazione alle ultime edizioni di Sanremo. A proposito proprio del Festival della Canzione Italiana, sembra proprio che Amadeus sia già prontissimo per la conduzione di questa edizione 2021.