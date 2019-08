Paul Bettany pensava che Kevin Feige volesse licenziarlo

La virata televisiva del Marvel Cinematic Universe ha sorpreso molti fan degli Avengers: certo, che la produzione di alcune serie fosse nei piani di Disney era cosa nota, ma la realtà ha probabilmente superato di gran lunga le aspettative. E no, non parliamo solo di quelle degli spettatori.

Anche alcuni dei protagonisti, infatti, non sospettavano minimamente cosa avessero in mente Kevin Feige e soci. Paul Bettany, ad esempio, ha raccontato che quando fu convocato in sede era convinto di andare incontro all'inevitabile licenziamento, visti anche gli eventi di Avengers: Endgame.

"Non so chi sia stato più sorpreso tra me e Lizzie quando Kevin Feige ha tirato fuori quest'idea. In primis, ero convinto di dover essere licenziato. E poi pensavo volessero indorarmi la pillola, sai, tipo: 'Paul, noi ti vogliamo bene, ma...' E invece ciò che fece Kevin fu tirare fuori l'idea di questa sorta di film diviso in sei puntate che mai, mai in un milione di anni io avrei immaginato, e questo è il motivo per cui lui è quello che guadagna di più. Penso che [WandaVision] sia così all'avanguardia, strana ma che allo stesso tempo si muova su territori familiari" ha raccontato l'attore.

Né Bettany né Olsen, comunque, si sono lasciati sfuggire anticipazioni di alcun tipo, a differenza del nuovo poster ufficiale che potrebbe aver rivelato qualcosa in più del previsto. Entrambi i protagonisti, comunque, assicurano che con WandaVision ci sarà da commuoversi.