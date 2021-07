Paul Bettany e quei problemi col costume di Visione: "Non vedevo l'ora di toglierlo"

Paul Bettany non solo ha dovuto affrontare le complicazioni dovute alla rimozione del make-up di Visione ma anche molteplici disagi dovuti ad un costume non proprio comodissimo. La star di WandaVision ha infatti ammesso che al termine delle riprese, non vedeva l'ora di togliere quella tutina fastidiosissima.

"C'è stata una volta in cui sono andato davvero fuori di testa sul set e ho detto: 'Qualcuno deve aiutarmi a togliere questo vestito' e l'hanno tirato giù e tutti sono stati super comprensivi con me", ha detto Bettany alla conduttrice Angélique Roché durante il panel online ACE Universe Presents: A Conversation with Paul Bettany.

"È così imbarazzante parlarne perché ovviamente vieni pagato per indossare un abito scomodo, ma dopo cinque giorni di fila in cui sei stato semplicemente rinchiuso in questo abito ti senti davvero oppresso e pensi solo: 'Devo togliermelo di dosso'. Mi sono seduto lì per tipo cinque, dieci minuti respirando, e poi abbiamo ripreso ed è andato tutto bene. In generale resto tranquillo e calmo, ma quella volta sono andato proprio fuori di senno. Non vedevo l'ora di toglierlo".

Intanto sono ancora molti i dubbi sul futuro di Paul Bettany dopo WandaVision. L'attore ha dichiarato di non aver alcun contratto in essere con il Marvel Cinematic Universe ma naturalmente, l'avvento di Visione Bianca fa pensare che oltre la serie Disney+ possano esserci nuovi progetti in ballo per lui.