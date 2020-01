Paul Bettany al Sundance beve un caffè corretto... al Vision

Mentre il primo trailer di WandaVision potrebbe debuttare al Superbowl, è in corso di svolgimento nello Utah il Sundance Film Festival. In questi giorni era presente al festival anche Paul Bettany, che nel MCU interpreta Vision ma non era lì per motivi legati ai Marvel Studios.

Al Sundance infatti è stato presentato il suo nuovo film, Uncle Frank, che a quanto riporta Variety è stato appena acquistato da Amazon per 12 milioni di dollari. Il film è diretto da Alan Ball, creatore di True Blood e Six Feet Under, e fanno parte del cast, tra gli altri, anche Sophia Lillis, Peter Macdissi, Judy Greer, Steve Zahn, Lois Smith, Margo Martindale, Stephen Root e Lois Smith.

Il nome di Paul Bettany, però, è ormai legato indissolubilmente a Vision e al Marvel Cinematic Universe, e l'attore ne ha avuto una dimostrazione particolare proprio nei giorni del festival. Ha infatti pubblicato su Instagram l'immagine di un caffè che gli è stato servito, sul quale spiccava il volto del suo personaggio.

"Ho dimenticato di postare questo" ha scritto nella didascalia. "Mi è stato portato un caffè al Sundance."

All'inizio di gennaio era stato annunciato l'arrivo di Wandavision su Disney+ nel 2020, con qualche mese di anticipo rispetto ai tempi previsti. La serie sarà "un mix tra sitcom americane degli ultimi decenni e i film Marvel con questi personaggi", come ha scherzosamente anticipato Elizabeth Olsen, che interpreta Wanda Maximoff / Scarlet Witch.