Paul Bettany terrorizza i suoi ospiti con il busto di Visione: 'lo nascondo nei gabinetti'

La prima serie del MCU, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di WandaVision, ha avuto il compito di approfondire i personaggi di Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Ed è proprio l'attore di Visione ha raccontare degli aneddoti riguardanti la sua maschera.

In un'apparizione al Late Show With Stephen Colbert della scorsa notte, la star di Avengers: Endgame Paul Bettany ha rivelato che una delle cose che ha nascosto e portato via da uno dei set dei film del Marvel Cinematic Universe è un calco del suo viso, dipinto di rosso e usato durante alcune scene riguardanti Visione. Il motivo? A quanto pare, Bettany lo utilizza per fare scherzi agli ospiti che vengono a passare la notte a casa sua.

Nelle foto mostrate da Colbert durante lo show, vediamo infatti il busto di Visione seduto sul serbatoio di un gabinetto e nel letto degli ospiti.

"Hanno fatto un busto di me in modo da poter illuminare le scene quando non ero lì", ha detto Bettany. "Non so perché non l'hanno usato nelle scene reali, visto anche la qualità del legno. L'ho rubato per poterlo portare nella mia casa di campagna e nasconderlo... quando le persone vengono per restare, lo nascondo nei loro gabinetti".

Per concludere, vi lasciamo con le parole del regista di Moon Knight, che ha confermato che WandaVision 2 non si farà.