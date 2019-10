Paul Bettany di WandaVision aiuta la Marvel a festeggiare i suoi 80 anni

Paul Bettany è stato negli anni un elemento importante del Marvel Cinematic Universe, prima dando voce all'intelligenza artificiale JARVIS e poi interpretando Vision. In attesa della serie WandaVision prevista per il 2021, l'attore sta cercando di aiutare la Marvel in altri modi.

Nei giorni scorsi, per esempio, Bettany ha pubblicato un post su Instagram per parlare ai fan di un'iniziativa di book sharing ideata per l'ottantesimo compleanno della Marvel. Grazie a Books on the Underground, infatti, nelle stazioni della metropolitana di Londra si possono trovare copie dei fumetti Marvel. L'attore ha così pubblicato un'immagine in cui si vede Spider-Man aggrappato ai sostegni della metropolitana, e alle sue spalle due passeggeri intenti a leggere fumetti.

"Books on the Underground sta facendo qualcosa di speciale" si legge nella didascalia. "Da oggi per tutta la settimana aiuterà Marvel UK a festeggiare il suo ottantesimo compleanno lasciando copie dei suoi fumetti in tutta la metropolitana di Londra. Continua a seguirli e a registrarti per scoprire dove sono! Se non sei abbastanza fortunato da trovarne uno, Panini UK ti offre un codice sconto del 20% da utilizzare su fumetti, graphic novel e altri gadget selezionati per due intere settimane! Utilizza il codice MARVEL80 per ottenere lo sconto!"

Oltre a Paul Bettany e a Elizabeth Olsen, faranno parte del cast di WandaVision, tra gli altri, anche Kat Dennings (Thor), Randall Park e Kathryn Hahn. Nel team artistico ci sarà anche il direttore della fotografia Jess Hall (Ghost in the Shell).

Come promesso dal regista di wandaVision Matt Shakman, la serie sarà un mix tra la sitcom e la classica azione Marvel.